ملابس محمد رجب تثير استياء الجمهور: “شبه فستان رانيا يوسف”.. شاهد ماذا ارتدي!

كتب امير فتحي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:45 صباحاً - ­ عادةً ما تثير ملابس النجمات في المحافل الفنّية حالة قوية من الجدل بين جمهورهن، فمنهن من تحاول خطف الأنظار بإطلالة غريبة، ومنهن من تحاول أن تفوز بـ الترند من خلال إطلالة جريئة، كل هذا قد يكون مقبولًا من ناحية المنطق، لكن ما ليس مقبولًا أن يُقبل فنان رجل على مثل هذا.

هذا هو ما فعله الفنان محمد رجب، حيث أحدث ضجة كبيرة بسبب إحدي إطلالاته والصور التي التقطت له عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام“، حيث أطل مرتديًا قميصًا أسود شفافًا من الدانتيل كاشفًا جزء كبير من صدره. وهو ما أثار موجة من الجدل في أوساط المتابعين.

إطلالة «رجب» شبهها البعض ب​إطلالة رانيا يوسف​ المثيرة للجدل في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ارتدت رانيا فستان أشبه بالمايوه الكات وعليه طبقة من التل المطرز إلى آخره، ليقلب فستان الفنانة معايير الموضة فى مصر. وتلقي الفنان العديد من التعليقات السلبية التي اعتبرت أن القميص بحاجة إلي “بطانة”، مثلما حدث مع الممثلة المصرية في مهرجان القاهرة السينمائي.

ومما جاء في التعليقات علي إطلالة محمد رجب: “القميص ده فيه منه رجالي؟”، و”ده قميص ولا مفرش الليفنج؟ لا إنت مش إنت وإنت بالمفرش ده”، و”متزعلناش منك بقى أنا بحب تمثيلك لكن القميص مش لك ده للناس بتوع السجاده الحمراء”، و”عيب و الله تبقي راجل محترم وتلبس قميص ذي دا”، و”بدل ما تتريقوا على شعر صدره نبهوه إن البطانة اترفعت”.

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وكان آخر أعمال محمد رجب مشاركته فى بطولة مسلسل “ضربة معلم“مع النجوم مى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

“ضربة معلم” التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل “الأخ الكبير”، وشارك فى بطولته عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام، زينة منصور.

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