أحمد زاهر يحتفل بتخرج ابنتيه ملك وليلى بطريقة شبابية ويعبّر عن فرحته

كتب امير فتحي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:45 صباحاً - إحتفلت الفنان أحمد زاهر بحفل تخرج ابنتيه ملك وليلى بطريقة شبابية ممتعة من خلال مجموعة من الصور التي نشرتها العائلة عبر السوشيال ميديا.

ونشرت ليلى مجموعة من الصور عبر صفحتها على انستغرام واختارت فستاناً قصيراً باللون الأبيض ضيق عند منطقة الصدر وواسع من الأسفل ومصنوع من قماش الدانتيل، وارتدت فوقه كاب التخرج، ونسقت معهم صندل باللون البيج.

ووضعت ليلى مكياجاً هادئاً وأحمر شفاه باللون البيج الفاتح يليق بالمناسبة وتركت شعرها منسدلاً على جانبي كتفيها.

وعبّر النجم المصري عن فرحته بتخرج ابنتيه ونشر صورة عفوية من حفل التخرج وعلق عليها: “بناتي اتخرجوا النهارده حاله غريبه اول مره احس بيها مشاعر كتير متلخبطه فرح وسعادة وفخر وخوف على بكرا ودموع ما هو احنا المصريين نفرح او نحزن لازم نبكي مش عارف ليه”.

وأضاف: “احاسيس كتيرة ومع بعض مره واحدة بس بجد كنت طاير من الفرح الحمدلله والشكر لله على كل السعادة اللي كنت فيها الحمدلله على تخرج ملك وليلى و عقبال منى ونور وربنا يفرحكم كلكم بولادكم”.