أصالة لمتابعاتها: خففي مكياجك تظهر حقيقتك أكثر

كتب امير فتحي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:45 صباحاً - علقت الفنانة أصالة على جلسة تصويرها الأخيرة في دبي، تحت عنوان The Soul of Soula، وذلك في مقابلة مع برنامج ET بالعربي.

وأوضحت أصالة أن تعاملها مع جلسة التصوير تطلب الإحساس الذي تشعر به اليوم، فقبل ثلاث أو أربع أو خمس سنوات لم تكن ستتمكن من التعامل مع التصوير بنفس الطريقة.

وقالت: “عملت تعبيراتي بكل مصداقية، بأضحك بجد وأصرخ بجد، وعملت كل شيء بجد”.

وأضافت: “عشقت الصور لأنها حقيقية وليس فيها توقف (Pause)، والمصور محمد سيف يهتم بالتفاصيل الطبيعية كثيراً ويعشق الطبيعة، وأحب نظرته لأن أغلب صورنا ليست حقيقية”.

ووجهت أصالة لمتابعاتها نصيحة بخصوص المكياج قالت فيها: “كل ما كان الميك أب أقل كل ما تظهر الحقيقة أكثر، كل ما كانت حقيقتك أحلى خفي مكياجك”.

يذكر أن أحدث أغنيات أصالة هي “بنحبِّك”، التي طرحتها على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب بتاريخ 24 حزيران (يونيو) الماضي، وهي من كلمات عبد الله حسن، وألحان أحمد سعد، وتوزيع عبد الله عبد المجيد، وعمرو صلاح.