شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يعلق على قرار منعه من الغناء: لغيت كل حجوزاتى وأخدت أول درس فى الطرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المطرب حمو بيكا، على منعه من الغناء بالحفلات، لعدم حصوله على تصاريح عمل تسمح له بالغناء، قائلا: لغيت كل حجوزاتى وأخدت أول كورس فى الغناء اليوم". وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه يحدث فى مصر المذاع على قناة أم بى سى مصر: "رحت للدكتور محمد عبد الستار وأخدت أول كورس فى الغناء.. ونفسى من زمان أكون تحت مظلة النقابة".

وجاء قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، بمنع مطرب المهرجانات حمو بيكا من الغناء بالحفلات، لعدم حصوله على تصاريح عمل تسمح له بالغناء، أصدرت النقابة عدة قرارات أخرى لمتابعة تنفيذ هذا القرار منها مخاطبة بعض الجهات لمنع تعاونهم مع حمو بيكا وبعض مطربى المهرجانات منها يوتيوب وفيس بوك.

وقال طارق مرتضى، متحدث نقابة الموسيقيين، إن النقابة ستلاحقهم ببلاغات رسمية حال اختراقهم للقرار الصادر، كما سيتعرض للمساءلة القانونية كل من يتعاقد معهم لإحياء أى حفلات.