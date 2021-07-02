شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى عن إشادة عمرو أديب بفيلم "مش أنا" : مبسوط جدا إنه عجبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان تامر حسنى عن سعادته بإشادة الإعلامى عمرو أديب بفيلمه "مش أنا" بعدما شاهده مؤخراً، حيث نشر تامر حسنى فيديو لعمرو أديب وهو يشيد بالفيلم ويصفه بأنه فيلم مختلف، كما أشاد بعقلية تامر حسنى وذكائه فى اختياراته ونجاحه بالسينما، نظراً لأنها تسهم بجعل المطرب يعيش طويلاً بذاكرة محبيه وجمهوره.

وعلق تامر على الفيديو بكتابة: "أستاذ عمرو أديب الإعلامي الكبير، بشكرك جداً جداً على كلامك، فعلاً رأيك يهمني ومبسوط جداً إن الفيلم عجبك".



تامر حسنى على انستجرام يشكر عمرو اديب

من ناحية أخرى سبق وأعرب النجم تامر حسنى، عن سعادته بسبب تحقيق فيلم "مش أنا" نجاحات كبيرة على مستوى الإيرادات، وإشادت الجمهور منذ طرحه بدور العرض، حيث أكد أن ذلك يتحقق برغم أن نسبة الإشغال بالسينمات لا تتعدى الـ50% بسبب جائحة كورونا، وما فرضته من قيود على الصناعة، إلا أن كل ذلك لم يمنع الفيلم من تحقيق نجاحات كبيرة أبرزها تحقيقه أعلى إيراد أسبوعى دولى فى تاريخ السينما المصرية والعربية.

وكتب تامر حسنى خلال حسابه على موقع إنستجرام معبرا عن فرحته بذلك: "الحمد لله اتشجعت أنزل الفيلم دلوقتى ونسبة الإشغال 50%،؜ ورغم كدا بعون الله حقق فيلم مش أنا أعلى إيراد أسبوعى دولى فى تاريخ السينما المصرية والعربية يعنى، حقق أعلى من فترات ما قبل كورونا ودا هيشجع زملائى الفنانين أنهم ينزلوا بأفلامهم الكبيرة، فرحان من قلبى والأهم إنى فرحان بآرائكم الجميلة الإيجابية على الفيلم كله بشكل عام وأبطاله الكبار ونوعية الدور اللى قمت بيه الحمد لله وإن شاء الله كل أسبوع هعرفكم".