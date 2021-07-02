نقابة المهن التمثيلية تصدر بيانا تحذيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا حذرت من خلاله الشباب من بعض الكيانات، التي وصفتها بأنها تحتال على الراغبين بالمشاركة في أعمال فنية من أصحاب المواهب الجديدة.

وقالت النقابة في بيانها "وردت للنقابة الكثير من الشكاوى بخصوص بعض الكيانات التي تحتال على الشباب الراغبين في القيام بأعمال فنية مختلفة، مستغلين رغبتهم الطامحة لتحقيق الشهرة السريعة واستغلالهم بصورة تسيء لشرف المهنة. لذا تهيب النقابة بجمهور مصر العظيم من هواة الفن وعشاقه أن يتوخى الحذر من عمليات النصب والاحتيال وغيرها من الأمور التي لا يقبلها المجتمع المصري أو القانون والتي تستغل أحلام وطموح البسطاء بالابتزاز تحت ضغط دوافع الأمل والرغبة في تحقيق الشهرة والنجومية في مجال التمثيل".

وأضاف البيان: "ويحذر مجلس نقابة المهن التمثيلية الجميع من التعامل مع هذه الكيانات سواء بعض الورش ومكاتب الكاستينج وما شابهما من كيانات تدعى كذبا القدرة على استخراج تصاريح العمل بمجال التمثيل، وتدعي القدرة على الحصول على موافقات مجلس نقابة المهن التمثيلية وهو ما يعرض هذه الكيانات للمسائلة القانونية".

وأكد البيان أن نقابة المهن التمثيلية كيان له إدارته وقراراته الخاصة وورشته الرسمية المتخصصة والمؤهلة لاستخراج هذه التصاريح و"بالتالي فهي لا تعترف بما دون ذلك من طرق وأبواب خلفية".