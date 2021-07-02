أول تعليق لـ هالة صدقي على الحكم بحبس والد طفليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفالها بالحكم الذي صدر مؤخرا تجاه زوجها ووالد طفليها بحبسه 30 يومًا؛ لامتناعه عن دفع مليون ومائة ألف جنيه قيمة المصاريف الدراسية لأبنائه.

ونشرت هالة، صورة لها بملابس هندية مع النجم العالمي بول أنكا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "احتفال هندي مع النجم بول أنكا بمناسبة الحكم بالسجن للأعداء، وللأسف تأجيل الحكم في قضية الطاعة.. لسه بيدور على بيت أطيعه فيه".

وأصدرت محكمة قصر النيل "شؤون الأسرة"، حكمًا بحبس زوج الفنانة هالة صدقي 30 يومًا؛ لامتناعه عن دفع مليون ومائة ألف جنيه قيمة المصاريف الدراسية لأبنائه، وفق تصريح المحامي رفعت الشريف، دفاع "صدقي" لمصراوي.

كان رفعت الشريف، محامي الفنانة هالة صدقي، رفع دعوى ضد زوجها؛ لامتناعه عن دفع مليون ومائة ألف جنيه قيمة المصاريف الدراسية لطفليه سامو ومريم.

نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت حكمها بالحبس 30 يومًا، فيما قال "الشريف" في تصريحات لـ"الخليج 365" إن أحكام الحبس في النفقات على درجة واحدة، وهي أحكام نهائية، وليس لها استئناف.