منة فضالي أمام البحر وفستان درة وإطلالة أنيقة لميرنا.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

‏حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، أثناء تواجدها أمام البحر بملابس صيفية عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الخطأ يجعلك أكثر حكمة.. الألم يجعلك أقوى".

شمس

نشرت الفنانة شمس الكويتية، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نصف أناقتك في كلماتك ‏والنصف الآخر في أخلاقك".

نيكول سابا

كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

درة

نشرت الفنانة التونسية درة، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "سيكون الحد الوحيد لإدراكنا للغد هو شكوكنا اليوم .. (ف.د. روزفلت)".

نوال الزغبي

ظهرت الفنانة نوال الزغبي في أحدث إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء الخير".

ميرنا نور الدين

كشفت الفنانة ميرنا نور الدين، عن أحدث إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دائمًا ممتنة".

ندى بسيوني

الفنانة ندى بسيوني، ظهرت وهي تجلس داخل جنينة مرتدية تي شيرت النادي الأهلي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "العودة للدوري لها احساس تاني برضه".

ريهام أيمن

ظهرت الفنانة ريهام أيمن بصحبة زوجها الفنان شريف رمزي خلال الاستمتاع بفصل الصيف عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنت جزء مني، ودائما ما أحتاج إليه".

ماريتا الحلاني

الفنانة ماريتا الحلاني، ظهرت وهي تصعد السلم في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

محمود حجازي

ظهر الفنان محمود حجازي وهو يجلس على الأرض بأحد الفنادق في دبي، عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.