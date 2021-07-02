الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي وبيراميدز: "تقولش بيلاعبوا مدرسة ابتدائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلي وبيراميدز التي أُقيمت بينهما مساء الخميس، ببطولة الدوري العام.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "تستاهلوا.. فعلا تستاهلوا.. ما ينفعش بالدلع ده تطلعوا كسبانين.. عيب جدا اللي حصل ده".

وتابع الحلفاوي في تدوينة أخرى: "تقولش بيلاعبوا مدرسة ابتدائي أو كأن الفرق ٣ مثلا.. أنا ما بقتش مصدق اللي بيعملوه.. هما اللي قدامكم دول كتع؟".

وأضاف: "لازم عقوبات.. ولا ترفع إلا في حالة الفوز بالبطولة الإفريقية أو في حالة عدم فقد نقاط في بقية المؤجلات".

وتعادل الأهلي وبيراميدز بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة 27 في بطولة الدوري المصري الممتاز.