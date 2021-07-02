شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر عن أغنيته الجديدة "لو سمحتوا": مختلفة شكلا وموضوعا وخارج الصندوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، على أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لو سمحتوا" على موقع الفيديوهات يوتيوب: "الأغنية مختلفة شكلا وموضوعا والناس مستقبلاها وحباها بشكل كبير، وكل شوية بقدم عمل مختلف وخارج الصندوق".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة MBC مصر: "يهمنى رأيك بعد ما تسمعها، وعجبت كل الناس والحمد لله".

وطرح أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لو سمحتوا" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى.

وظهر النجم الكبير هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، حيث لفت الأنظار إليه في البوستر الذى شاركه مع متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليكتفى بتشويق متابعيه بكلمة "قريبًا"، بدون الإعلان عن أى تفاصيل جديدة.

من ناحية أخرى، كان قد تعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.

وتقول كلمات الأغنية: "وأنت غايب ما باقى غيرك حبايب.. وأنت غايب قلبى مثلك كان غايب.. فى غيابك كم أعانى ما بقى لهفه وأغانى.. ولا حبايب وأنت غايب".

وهذا يعتبر التعاون الأول بين الموزع يوسف حسين وبين الفنان الكبير، ومن المتوقع أن تجمعهما أعمال قادمة مع مجموعة من صناع الموسيقى مثل الفنان شريف صبرى ونور مرشدى وغيرهم.