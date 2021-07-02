شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: الإخوان خدوا مصر لطريق مظلم ومجهول.. و30 يونيو أنقذتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حسين فهمى، إن الشعب المصرى كان يرى أن البلاد في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية، متجهة إلى طريق مظلم ومجهول، موضحاً أن العنف الذى انتشر في الشارع المصرى خلال سيطرتهم على البلاد لم تشهده مصر على مدى تاريخها، وتابع: "دى مش بلدنا.. وأنا بتفرج على اللى بيحصل قلت أن دى مش بلدنا دى بلد تانية".

وأضاف "فهمى"، خلال اتصال خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجماعة الإرهابية استولت على الحكم في البلاد وفرضت أيدولوجيتها ورفضت الاستماع لكافة الأصوات، وتعمدت نشر التطرف والإرهاب في ربوع مصر، وتابع: "جماعة استولت على الحكم.. ولا يمكن أن جماعة تحكم الجموع".

ولفت "فهمى"، إلى أن من الأشياء المشرفة في حياتنا هي مشاركتنا في ثورة 30 يونيو.