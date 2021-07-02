فرح الديبانى: سعيدة بالغناء بمنتدى المساواة بحضور ماكرون وكلينتون وجوتريتش

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القاهرة - سامية سيد - أعربت المصرية فرح الديبانى، مطربة الأوبرا العالمية، عن سعادتها بالغناء فى حفل افتتاح منتدى هيئة الأمم المتحدة من أجل المساواة بين المرأة والرجل، أمس الأربعاء، فى معهد العالم العربى بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وأمام هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش، كذلك أودرى أزولاى، المدير العام لمنظمة اليونيسكو وغيرهم.



فرح الديبانى مع ماكرون

ونشرت فرح صورا لها على هامش الحفل، منها واحدة مع الرئيس الفرنسى، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "تشرفت بالغناء بحضور إيمانويل ماكرون وهيلارى كلينتون وأودرى أزولاى وأنطونيو جوتريتش والعديد من ضيوف السيد ماكرون، الليلة الماضية فى معهد العالم العربى احتفالًا بإطلاق منتدى جيل المساواة".



فرح الديبانى

وكان الرئيس الفرنسى ماكرون أعطى إشارة انطلاق منتدى للأمم المتحدة حول المساواة بين الرجل والمرأة، أمس الأربعاء 30 يونيو، وسط ترقب من المنظمات غير الحكومية التى تطالب الدول بتعهدات ملموسة لا سيما مالية، بدعوة لإعادة بناء اقتصاد متساو أكثر ومحاربة العنف ضد النساء.



الأوبرالية فرح الديبانى

يشار إن الميتزوسوبرانو فرح الديبانى هى أول فتاة مصرية وعربية تغنى فى أوبرا باريس، ونالت العديد من الجوائز العالمية منها جائزة مؤسسة "فاجنر"، بعد اختيارها كأفضل موهبة أوبرالية شابة من قبل مجلة عالم الأوبرا فى ألمانيا، وأيضا جائزة حسن كامى، وتم تكريمها من قبل أوبرا باريس عام 2019، بالإضافة إلى تكريمها بمؤتمر الشباب، فى ديسمبر من نفس العام.







