شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر لـ"بيكا": خد دروس غناء قبل التقدم للنقابة.. وحمو يرد: تعليماتك أوامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، إن قرار النقابة بمنع مطربى المهرجانات الشعبية الحاليين ليس تعسفيا، ولكنه صدر بعد فشل حمو بيكا ومن حوله.

وأضاف نقيب الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة MBC مصر: "لا يوجد شيء اسمه مهرجان.. وهذا النوع سبب صداعا كبيرا فى النقابة لأنهم يغنون بدون ترخيص.. ويسمح لمن يقدم شهادة الجيش ومحو الأمية أن يدخلوا نقابة الموسيقيين، وأن الأسماء التى خرجت من النقابة لديهم فرصة أخرى، وخروجهم ليس تعسفيا".

وتابع: "حمو بيكا مؤدب جدا وتحدثت معه في القرار الذى صدر وقلت له خد دروس فى الغناء قبل التقدم مرة أخرى للنقابة".

وعلق المطرب حمو بيكا، خلال المداخلة الهاتفية مع الإعلامى شريف عامر: "بحبك وبحترمك جدا وأى قرار هقول حاضر ونعم وكل تعليماتك أوامر".

وجاء قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، بمنع مطرب المهرجانات حمو بيكا من الغناء بالحفلات، لعدم حصوله على تصاريح عمل تسمح له بالغناء، أصدرت النقابة عدة قرارات أخرى لمتابعة تنفيذ هذا القرار منها مخاطبة بعض الجهات لمنع تعاونهم مع حمو بيكا وبعض مطربى المهرجانات منها يوتيوب وفيس بوك.

وقال طارق مرتضى، متحدث نقابة الموسيقيين، إن النقابة ستلاحقهم ببلاغات رسمية حال اختراقهم للقرار الصادر، كما سيتعرض للمساءلة القانونية كل من يتعاقد معهم لإحياء أى حفلات.