شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يطرح أحدث أغانيه "أنا مش شمتان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد رشاد أحدث أغانيه التى تحمل اسم "أنا مش شمتان" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات كوثر حجازي وألحان محمد النادى وتوزيع طارق عبد الجابر وإشراف سيكا سمير، وتأتى هذه الأغنية السينجل بعد غيابه عن الساحة الغنائية منذ فترة، حيث كانت آخر أغانيه التى قدمها تحمل اسم "فى غيابه تمام" من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبد الهادى وكلمات هشام عبد الحليم.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا مش شمتان لكن من حقى أفرح إنك زعلان، أول ما ندمت عرفت إنك زينا إنسان".



محمد رشاد

الفنان محمد رشاد كانت له تجربة وحيدة في عالم التمثيل، حيث إنه شارك في مسلسل "ليالينا 80"، حينما جسد دور مطرب شعبى من حارة بسيطة، كان يحلم أن يكون مطربا مشهورا، وفى تصريحات سابقة قال عن هذه الشخصية إنها تشبهه فى قصة كفاحها، وعقب رشاد قائلا: "تجربة التمثيل بالنسبة لى مهمة جدا، وخطوة لا بد منها للمطرب، فأنا أرى أن التمثيل مكمل لمشوار المطرب ويرتقى به لمستوى أعلى".

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى خلال فترة الثمانينيات.