شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم التونسى "أطياف" بمهرجان لوكارنو السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الفيلم التونسى أطياف للمخرج مهدي هميلي، عرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا فى الفترة من 4 حتى 14 أغسطس، حيث ينافس على ست جوائز في مسابقة صُناع أفلام الحاضر.

مسابقة صُناع أفلام الحاضر أحد أهم مسابقات المهرجان وهى مخصصة للمخرجين الصاعدين من جميع أنحاء العالم، وتركز على إنتاجاتهم الأولى.

كما تشهد عرض 15 فيلماً للمرة الأولى عالمياً، وتتنوع الأفلام المشاركة بين الوثائقية والروائية، حيث تنافس على الجوائز التالية الفهد الذهبى لأفضل فيلم، أفضل مخرج صاعد، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، جائزة سواتش لأفضل عمل أول، جائزتا الفهد لأفضل ممثل، وأفضل ممثلة.

مهرجان لوكارنو السينمائي هو أحد أعرق المحافل السينمائية العالمية، تأسس عام 1946، وتنطلق فعالياته سنوياً في شهر أغسطس لمدة 11 يوماً بمدينة لوكارنو السويسرية حيث يتقابل آلاف من المحبين والعاملين في صناعة السينما.

تدور الأحداث حول آمال التى خرجت من السجن بعد القبض عليها بتهمة الزنا، وتبدأ في البحث عن ابنها المفقود مؤمن في قاع العاصمة تونس. وخلال رحلة البحث، يتعين على آمال أن تواجه حقيقية سقوط المجتمع التونسي.

فيلم "أطياف"، من تأليف وإخراج مهدي هميلى، ويشارك في بطولته نجوم تونسيون منهم عفاف بن محمود، إيهاب بويحيي، زازا، سارة حناشي وسليم بكار، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية أمين بوحافة.