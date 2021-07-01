شاهدوا أول ظهور لـ رُبا بنت أكرم حسني الشابة.. نُسخة طبق الأصل من والدها!

كتب امير فتحي في الخميس 1 يوليو 2021 11:57 مساءً - استضاف برنامج Scoop Empire الفنان الكوميدي أكرم حسني، مع إبنته الكبري «رُبا» التى خطفت الانظار بظهورها الأول في الإعلام بصحبة والدها، ليتحدثا عن طبيعة علاقتهما وذكرياتهما معًا، وعن مدي معرفة كل منهما طبيعة الآخر وما يحب وما يكره.

وعند سؤالها، وصفت «رُبا» والدها أنه أب “أوبن مايند” وطيب وحنين ومتواجد دائماً معهم، ليمازحها والدها علي إطرائها له قائلاً:” المصروف زاد”، وتوالت الأسئلة الموجهه لكليهما في هذا اللقاء السريع، وتفاعل الجمهور مع ظهور إبنة الفنان المصري، مشيدين بجمالها وبشبهها الكبير له.

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وقال الفنان أكرم حسني،سابقًا أثناء استضافته فى برنامج السيرة الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني ويذاع على قناة DMC، :” عندما حملت زوجتى فى المرة الأولى فى بنتى “رُبا” فرحت جدًا لأن كان حلمى أن أتزوج وأنجب أطفال وأستقر ودخلت معها غرفة العمليات أثناء الولادة وقمت بتصوير الحدث، وفى المرة الثانية فعلت ذلك أيضًا وكنت دائما أدعى الله أن أنجب ولد وبنت ولم يخذلنى الله، وبعد الأولاد أصبحت مسئول أكثر.”

وتابع أكرم حسني:” أنا أب أوبن مايند مع إبنتى “رُبا” فالطريقة التى تربينا بها لا تصلح مع هذا العصر والأفضل أن أكون صديق لهم، وقد أخذت قرار أنا ووالدتهم، وهو ألا أتدخل وأقرر مستقبلهم فقد عانيت من ذلك لذلك فقد أعطيتهم المساحة ليختاروا كل شيء، ورسالتى لزوجتى لميس أننى سأظل أحبها لأخر عمرى ودائما أعلم أولادى ألا يكذبوا وألا يتحدثون عن الغير ولا يحكموا على أحد وأن يعطوا مساحة للاختلاف.”

من ناحية أخرى، يشارك النجم أكرم حسنى فى “فيلم العميل صفر“، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى مع بعض مشاهد الأكشن، حيث يجسد أكرم حسنى بطل الفيلم شخصية عميل، يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “العميل صفر” فكرة المخرج محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحاً كبيراً.

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