أنوثة أحلام تثير إعجاب المتابعين بإطلالتها الجديدة

كتب امير فتحي في الخميس 1 يوليو 2021 11:57 مساءً - أثارت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ إعجاب المتابعين بإطلالتها الجديدة، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



ونشرت أحلام صوراً لها من أحدث جلسة تصوير، وتميزت هذه الإطلالة بنعومة وإستعراض واضح لأنوثتها في كواليس تصوير أغنية “عسى الله يرحمه” من ألبومها “فدوة عيونك”،

وإختارت فستاناً باللون الفيروزي، وإكسسوارات من الورود زينت بها شعرها بلون الفستان نفسه.

وعلّقت: “- عسى الله يرحمه – من البوم فدوة عيونك – كلمات : معتزه – الحان : عبدالرحمن العثمان – توزيع : مشاري اليتيم – مكس : جاسم محمد – مهندس الصوت : م. محمد عصمت”.