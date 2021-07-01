رانيا يوسف بمايوه أحمر جريء على الشاطئ

كتب امير فتحي في الخميس 1 يوليو 2021 11:57 مساءً - نشرت الممثلة المصرية رانيا يوسف مجموعة من الصور لها على الشاطئ، وأوردت تعليقاً على الصور :”أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة”.



رانيا ظهرت في الصور بالمايوه الأحمرمع مشلح باللون نفسه، وقبعة صيفية، ونظارات شمس كبيرة.

وما إن نشرت رانيا الصور حتى انهالت التعليقات التي تنوعت بين المشيدة بإطلالتها الصيفية وأخرى تنتقدها لجرأة المايوه عند الصدر.



رانيا كانت قد نشرت مجموعة من الصور يوم أول من أمس على الشاطئ أيضاً وكتبت تعليقاً ورد فيه :” أرتدي من الثياب ما يعجبك، واعتنقي من الدين ما بالله يوصلك .. واعلمي بأن عورات العقول والضمائر أشد قبحاً من عورات الأجساد تمسكي بالإنسانية وتحرري في رحابها، فالله قد خلقنا عليها ناظراً لقلوبنا التي هي في الصدور، وسامحي من أساء إليكي، فقد أعياه الجهل وأعماه مع سبق الإصرار والترصد”.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/RaniahYousief/status/1410586288059785217?ref_src=twsrc%5Etfw