تامر حسني يحقق أعلى إيراد أسبوعي في تاريخ السينما المصرية والعربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع النجم المصري، تامر حسني، تحقيق أعلى إيراد أسبوعي في تاريخ السينما المصرية والعربية، من خلال فيلمه السينمائي الجديد “مش أنا”، الذي انطلق عرضه في دور العرض السينمائي منذ أسبوع.

وكسر حسني، وفقاً لما أعلنه الموزع محمد ناقرو، المسؤول عن توزيع الفيلم في دول الخليج، حاجز الـ55 مليون جنيه، محققاً بذلك أعلى إيراد دولي لفيلم عربي.

ودون تامر حسني منشوراً عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، وجه فيه الشكر للجماهير في مصر والوطن العربي، إذ أرجع الفضل لهم في الوصول لهذا الرقم الذي وصفه بالقياسي.

وحقق فيلم “مش أنا” إيراداً بلغ 3 مليون دولار، في أول أسبوع عرض، وذلك بعد الحصر الذي قامت به الشركة الموزعة للفيلم على مستوى مصر والدول العربية.

وكتب حسني، قائلاً: “”الحمدلله اتشجعت انزل الفيلم دلوقتي و نسبة الإشغال ٥٠٪؜ و رغم كدا بعون الله حقق فيلم مش انا اعلى ايراد اسبوعي دولي في تاريخ السينما المصريه و العربيه”.

وأضاف حسني، قائلاً: “يعني حقق اعلى من فترات ما قبل كورونا و دا هيشجع زملائي الفنانين انهم ينزلوا بأفلامهم الكبيره”.

وعقب تامر حسني، بقوله: “فرحان من قلبي و الأهم اني فرحان بآراءكم الجميله الإيجابية على الفيلم كله بشكل عام و ابطاله الكبار و نوعية الدور اللي قمت بيه الحمدلله و ان شاء الله كل اسبوع هعرفكم اخبار الفيلم”.

وكان قد أنهى تامر حسني تصوير فيلم “مش أنا” العام الماضي 2020، بعد 7 أشهر من العمل، حيث توقف التصوير عدة مرات بسبب انتشار فيروس كورونا، واللافت أن الفيلم يعد أول فيلم مصري يتم تصوير بعض مشاهده في السعودية.

ويضم الفيلم أغنيتين للفنان تامر حسني، هما “قد الفراق” و”بحبِك”. وقام الموسيقار عادل حقي بصناعة الموسيقى التصويرية للعمل.

يذكر أن فيلم “مش أنا” قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإنتاج حسام حسني، وإخراج سارة وفيق، ويُشارك في بطولته: حلا شيحة، سوسن بدر وماجد الكدواني.