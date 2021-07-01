عمرو أديب وأحمد الفيشاوي.. نهاية خصومة 4 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان أحمد الفيشاوي نهاية خصومة امتدت نحو أربع سنوات مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال الفيشاوي عبر حسابه في "أنستقرام" إنه التقى عمرو أديب في أثناء مشاهدتهما فيلم "مش أنا" (بطولة تامر حسني) في السينما، مشيراً إلى أنّ اللقاء اتسم بالود والمحبة.





ونشر صورة أرفقها بتعليق: "إمبارح حضرنا فيلم مش أنا، وانبسطنا جداً.. وأنا فرحت إني قابلت أصدقاء عمري، تامر حسني البطل الفولاذي، والمنتج الفنان أحمد الدسوقي، وكمان أنا وعمرو أديب خدنا بعض بالحضن في ليلة من الحب والود، وأكيد السينما".

وكان خلاف نشب بين أحمد الفيشاوي وعمرو أديب في عام 2017 على هامش مهرجان الجونة السينمائي بعد تعليق الأخير على ما فعله الفيشاوي في افتتاح المهرجان، إذ وصف شاشة العرض على المسرح بلفظ خارج أمام الجميع.



