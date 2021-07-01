هالة صدقي تحت التهديد.. زوجها في رسالة لأولاده: "مش أمكم والـDNA قريب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعاد سامح سامي، زوج الفنانة المصرية هالة صدقي، خلافهما إلى الأضواء مرة أخرى برسالة جديدة تحدث خلالها عن نسب أولاده لوالدتهم.

وقال "سامي" عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم.. هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـdna، يوم 13 يوليو وكله هيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك".



ومنذ عدة أسابيع، تلقت الفنانة هالة صدقي إنذارا بالطاعة من زوجها سامح سامي، وقالت "إن كل القضايا التي رفعها طليقها لم يكسبها، ولكنه استطاع فقط تخفيض نفقة مدارس أولاده إلى النصف".





وأضافت: "هو مبدع بصراحة.. مرة يشكرك ومرة يشتمك.. ويبعت رسايل يعتذر ويقول مش هاعمل كده تاني، وتاني يوم أتشتم ومعرفش ليه".

وأضافت في تصريحات سابقة، "اتجوزت في شقتي، وأما سبنا بعض كان في شقتي، فين الشقة اللي هاروح فيها الطاعة؟.. وقال إن شقة الزوجية على عنوان أبوه، ولكن كل عنواينه في المرور وفي البنك على عنوان بيتي، بس هو فين الجثة ده هو في أمريكا، هروح أقعد لوحدي يعني"، مؤكدة أنه لا يوجد بيت طاعة أو طلاق على الهواء عند المسيحيين، وأن زوجها يبحث عن "شو إعلامي".