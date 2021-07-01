موجز ”الخليج 365” للسياحة.. ابتكار"طيران الإمارات"ورفع التحذيرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

وقعت طيران الإمارات، الخميس، مجموعة من الاتفاقيات التجارية مع "ترافلبورت" الشركة العاملة في مجال السفر، بهدف إعادة ابتكار حلول السفر.

على مدار حياته يزعم الرحالة المتقاعد أندريه بروجيرو أنه سافر كل بلد وقطعة أرض بالعالم.



تتعدد الوجهات الطبيعية التي تجسد الطموحات السياحية لإمارة رأس الخيمة، لكن لا يوجد ما يعكسها بصورة أفضل وأعمق من جبل جيس.

تعتزم ألمانيا رفع تحذيرها من السفر إلى أكثر من 80 دولة، في خطوة أثارت تساؤلات البعض بسبب انتشار سلالات أشرس لفيروس كورونا.

أطلقت اليوم الخميس، وجهات الشراكة بالرمز واتفاقية برامج الولاء بين الاتحاد للطيران، الناقل الوطني الإماراتي، وطيران العال الإسرائيلية.

تعد محمية غابة "يايو" للبن الطبيعي بجنوب غرب إثيوبيا من أجمل المناطق الساحرة بغابتها الكثيفة خاصة أشجار البن الإثيوبي الأصلي والطبيعي

تستأنف الكويت، الخميس، الرحلات الجوية المباشرة مع 12 دولة تم حظرها الفترة السابقة لأسباب صحية وتجارية بسبب تداعيات كورونا حول العالم.

