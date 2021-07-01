واشنطن: سئمنا هجمات الحوثي المتواصلة في اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، على أن بلاده سئمت من هجمات الحوثيين المتواصلة في اليمن وعلى محافظة مأرب.

وقال نيد برايس خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، إن واشنطن منزعجة للغاية حيال هجمات مليشيات الحوثي المتواصلة على محافظة مأرب وتهديدها حياة المدنيين سواء في اليمن أو الجيران.



وأضاف برايس أن الولايات المتحدة ماضية في خطتها لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس وتعزيز التواصل مع الفلسطينيين.

وحول المشكلة في لبنان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ندعو ساسة لبنان إلى تقديم تنازلات في سبيل إنقاذ البلاد من أزمتها العميقة.

وأدانت واشنطن بشدة، في وقت سابق الهجمات الحوثية الإرهابية ضد السعودية والتي تطال المدنيين.

وقال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تدين بشدة هجمات الحوثيين على السعودية

وأضاف وربيرج :" ليس هناك أي حل عسكري للأزمة في اليمن، ولن ينتصر الحوثيون في مأرب".

وحمل المتحدث الأمريكي، مليشيا الحوثي مسؤولية استمرار الصراع في اليمن، مؤكدا "ستوفر للسعودية كل ما بوسعنا للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الحوثية".

وتواصل مليشيات الحوثي محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، وشددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.