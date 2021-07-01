فن ومشاهير

تامر حسني عن إيرادات "مش أنا": "فرحان من قلبي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان تامر حسني، على الإيرادات التي حققها فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا" منذ طرحه بدور العرض.

وكتب تامر، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله.. اتشجعت أنزل الفيلم دلوقتي ونسبة الإشغال 50%، ورغم كدا بعون الله حقق فيلم (مش أنا) أعلى إيراد أسبوعي دولي في تاريخ السينما المصرية والعربية، يعني حقق أعلى من فترات ما قبل ".

وتابع: "وده هيشجع زملائي الفنانين إنهم ينزلوا بأفلامهم الكبيرة.. فرحان من قلبي والأهم إني فرحان بآرائكم الجميلة الإيجابية على الفيلم كله بشكل عام وأبطاله الكبار ونوعية الدور اللي قُمت بيه، الحمد لله وإن شاء الله كل أسبوع هعرفكم أخبار الفيلم".

فيلم "مش أنا" يُعرض بجميع دور العرض السينمائي، وهو بطولة: تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، حجاج عبدالعظيم، وغيرهم.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر"، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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