بعد منحه لقب "الواد التقيل".. محمد رمضان يوجه رسالة لحسين فهمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله النجم حسين فهمي في أحد اللقاءات وهو يشيد به وبأعماله وموهبته.

ورد فهمي خلال الفيديو على سؤال من الفنان الذي تمنحه لقب "يا واد يا تقيل"، قائلا: "هو فيه غيره؟ محمد رمضان"، ثم أشاد برمضان وبموهبته الشديدة.

وكتب رمضان موجها حديثه إلى حسين فهمي ومعلقا على الفيديو: "النجم الكبير حسين فهمي أعتز بشهادتك وبإنك ضد التفرقة العنصرية لكي تهدي لقب الواد التقيل لصاحب بشرة سمراء ..أعوذ بالله من كلمة أنا".

واشتهر حسين فهمي بلقب «الواد التقيل» منذ لقبته به السندريلا سعاد حسني في فيلم «خللي بالك من زوزو» وغنت له الأغنية الشهيرة «يا واد يا تقيل».