شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لأزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مع والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت أزمة النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب الأكثر تداولاً على الساحة الفنية وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تسريب تسجيل صوتى لوالد حسام حبيب، يتحدث فيه عن رغبة ابنه فى الزواج من أخرى غير المطربة شيرين، وأوضح فى التسجيل الصوتى أن حسام متحكم فى كل أموالها وأمور أخرى عديدة.

البداية كانت مع التسجيل الصوتى لوالد حسام حبيب يتحدث مع إحدى الصحف اللبنانية عن علاقة شيرين وحسام حبيب، ثم خرجت شيرين لترد بقوة فى تسجيل صوتى على التسريبات.

وقالت في الجزء الأول من التسجيل التي نشرته عبر حسابها على تويتر، قائلة: "عاوزة أطمن كل الناس على صحتى أنا كويسة وحسام زوجى إنسان من أنضف رجالة الدنيا ومتربى وبيحبنى أكتر من نفسى وميستهلش منكم كم القساوة دى عشان أنتوا متعرفهوش، هو بنالى شخصيتى ورجعلى ثقتى بنفسى لما كنت مدمرة وحسام بيحبنى أنا وبناتى ومن ساعت متجوزنى معملش أي حاجة، الست حماتى اللى ربت راجل ست عظيمة وأدعو ليا أنا وحسام بالذرية الصالحة وحسام نقى ونظيف".

وتابعت فى الجزء الثانى من التسجيل: "الفيزا بتاعتى مش معاه وكل الكلام مش مظبوط لأنى كلى كده بتاعته زوجى راجل من عيلة وعيلة محترمة أوى ومقبلش أن حد يكلم عليه كده ولا هو ولا والدته، وحسام راجل مفيش زيه بقالنا 4 سنوات متجوزين ولو كان عاوز يستفيد منى كان عامل أغنية سينجل وكل الناس بتختلف وبتتخانق عادى وحسام بيحبنى وحاسة معاه بالأمان كفاية أنه طلع من حياتى كل الناس اللى بتستغلنى وطلع كل الثعابين والحاجات الفاسدة".

كما رد الفنان حسام حبيب، على التسجيل الصوتى متوعدا من فعل ذلك بأنه سيدفع الثمن بالقانون، قائلا فى الفيديو: "أنا مش عارف أقول إيه المفروض إنها صحفية"، ثم بدأ تسجيل بصوت الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية وهى أول من نشر مكالمة والد حسام حبيب قالت فيه "إحنا اخترقنا هذا الرجل بطريقتنا وبقالنا 6 أشهر بنراقب تليفونه، لأن عندنا معلومات وعندنا مستندات بما يحدث واللى أرسلتها مش مذيعة دا سر، ودا عمل استقصائى".

وقال حسام حبيب في أول فيديو نشره للرد علي ما حدث إن أقرب الناس له متورط في محاولة تشويه العلاقة مع شيرين والناس دى كان لها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة لمصالحهم الشخصية، مضيفا: أن الفنانة لها شركة تدير عملها ولا علاقة له بعملها.

ولم تتوقف الأزمة عند ذلك فقط، بل خرج والد الفنان حسام حبيب، وتحدث عن الأزمة التي كان السبب فيها عبر حسابه على إنستجرام، كما وصف نفسه بأنه "عجوز خرف بحكم السن"، معربا عن اعتذاره له ولزوجة ابنه المطربة شيرين عبد الوهاب وطالبها بأن تعيد حسام ابنه لجمهوره والغناء من جديد.

ثم تقبل الفنان حسام حبيب، اعتذار والده له بعد أن كتب والده حسين حبيب، رسالة على حساب جديد على "إنستجرام" ولم تمر ساعات إلا ونشر حسام حبيب ردا على حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، متقبلا فيه اعتذار والده وعلق قائلا: "وأنا ماقبلش أبدا أنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برده غصب عني بغير على أبويا".

وأضاف حسام حبيب: "مهما أذتني ومهما عملت لأنك عارف أني عمر ماهمني رأى حد فيا يهمني بس رضا ربنا عني وأنا هاعمل زي ربنا سبحانه وتعالى أمرنى (وَأخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا).