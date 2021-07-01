شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يعلق على إيرادات فيلم "مش أنا": فرحان من قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم تامر حسنى، عن سعادته بسبب تحقيق فيلم "مش أنا" نجاحات كبيرة على مستوى الإيرادات، وإشادت الجمهور منذ طرحه بدور العرض، حيث أكد أن ذلك يتحقق برغم أن نسبة الإشغال بالسينمات لا تتعدى الـ50% بسبب جائحة كورونا، وما فرضته من قيود على الصناعة، إلا أن كل ذلك لم يمنع الفيلم من تحقيق نجاحات كبيرة أبرزها تحقيقه أعلى إيراد أسبوعى دولى فى تاريخ السينما المصرية والعربية.

وهو الأمر الذى يعنى تمكن الفيلم من تحقيق أرقام غير مسبوقة بالصناعة قبل كورونا، وهو الأمر الذى يعد بارقة أمل بالنسبة لجميع العاملين فى الصناعة ممن سيقوموا بطرح أعمالهم خلال تلك الفترة بعدما كانت مثار قلق لكثيرين ممن كانوا يخشوا من فترة ما بعد كورونا.

وكتب تامر حسنى خلال حسابه على موقع إنستجرام معبرا عن فرحته بذلك: "الحمد لله اتشجعت أنزل الفيلم دلوقتى ونسبة الإشغال 50%،؜ ورغم كدا بعون الله حقق فيلم مش أنا أعلى إيراد أسبوعى دولى فى تاريخ السينما المصرية والعربية يعنى، حقق أعلى من فترات ما قبل كورونا ودا هيشجع زملائى الفنانين أنهم ينزلوا بأفلامهم الكبيرة، فرحان من قلبى والأهم إنى فرحان بآرائكم الجميلة الإيجابية على الفيلم كله بشكل عام وأبطاله الكبار ونوعية الدور اللى قمت بيه الحمد لله وإن شاء الله كل أسبوع هعرفكم".