شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أزمة حفل شارموفرز فى الساحل بسبب منع المنظمين دخول المحجبات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب رفض فريق شارموفرز الغناء فى حفل بأحد أماكن السهر بمنطقة الساحل الشمالى، والمقرر له غدا الجمعة، بسبب رفض المنظمين دخول المحجبات فى استجابة المنظمين لمطالبهم لإحياء الحفل، وبدأت القصة عند تلقى أحمد بهاء مؤسس الفريق رسائل من بعض الفتيات المحجبات يحكين له ما حدث من منظمى الحفل وإبلاغهم أن الحفل يقتصر على ارتداء التربون فقط وليس الحجاب.

وقال أحمد بهاء فى ستورى على حساب شارموفرز على إنستجرام: "إحنا مش موافقين على اللى بيحصل ده مش هنطلع على المسرح لحد ما القصة تتحل لأن ده ضد مبدأنا"، وبعد موقف أعضاء الفرقة رضخ المنظمون لهم وأعلنوا دخول المحجبات، وكتبت الفرقة: "بخصوص حفلة بكرة والموقف اللى حصل أمس واللى أكيد ضد مبادئ الباند المشكلة اتحلت".



شارموفرز

تألق فريق شارموفرز فى 4 حفلات الأيام الماضية فى ساقية الصاوى، بحضور كامل العدد مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، وفي كل حفل تفاعل الجمهور بشكل ملحوظ مع أغنيات الفريق القديمة والجديدة التي تم تقديمها "لايف" لأول مرة.

وقدّم الفريق مجموعة من الأغنيات، منها: "دنيا، نميمة، كوكب/ بووت، رقصت، انفصام، خمسة سنتى، مش فارقة، خلاص هسيطر"، ولأول مرة قدم الفريق أغنيته الجديدة "حزينة" التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

وكانت آخر كليبات لفرقة شارموفرز بعنوان "سينجل" وكانت مفاجأة العمل هي ظهور السيناريست تامر حبيب كمقدم للحفل ضمن أحداث الكليب، وظهر كضيف شرف فقط، نظرًا للصداقة التى تجمعه بالفرقة منذ فترة طويلة.

وقد اختار أعضاء فرقة شارموفرز فكرة الكليب مع المخرج يوسف طايع، ودارت فى إطار ظهورهم فرقة من كبار السن، يدعمون فكرة العيش "سينجل"، وقد لعب الماكياج دورا كبيرا فى تحولهم إلى كبار فى السن.

والأغنية من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان، وتم تصوير الكليب فى النادى السويسرى بمنطقة إمبابة، حيث تم بناء ديكور خاص داخل أحد مبانى النادى هناك، وتولى إخراج الكليب يوسف طايع فى تجربته الإخراجية الأولى.