شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يطرح أحدث كليباته "على خدك" بتوقيع أمير طعيمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمود العسيلى أحدث أغنياته التي تحمل اسم "على خدك" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله، والكليب من اخراج رونا العريان.

كانت آخر أغانى العسيلى التى قام بطرحها أغنية "بقت معايا" من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

ومن الأغانى التي قام بطرحها أيضا خلال الفترة الأخيرة "حب غلط"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله وميكس وماستر علي فتح الله.

واختارالعسيلى الدخول في عام 2021 بأغنية رومانسية درامية عن البعد والفراق، كما اعتمد في تصويرها على الأجواء الشتوية.