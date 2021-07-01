شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار عمر خيرت يحيى حفلين بدار الأوبرا الاثنين والثلاثاء المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لإحياء حفلين موسيقيين، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك يومى الاثنين والثلاثاء 5 و6 يوليو الجارى، ويقام الحفل مع اتباع كافة إرشادات التباعد الاجتماعى، واتخاذ إجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل، أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى، ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

وأحيا الموسيقار عمر خيرت مؤخرًا حفل موسيقي فى مركز المنارة بالتجمع الخامس، وهو الحفل الذى حضره عدد كبير من الجمهور مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لعدم تفشى فيروس كورونا.