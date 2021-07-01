طارق الشيخ يرد على الانتقادات بعد غنائه لـ أمل الطائر بالمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعرض الفنان طارق الشيخ، لانتقادات من قبل الجمهور بعد غنائه للشاعر أمل الطائر أغنية "حاليًا بالأسواق" خلال زيارته له بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وكتب الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك: "مع احترامي لكل التعليقات عم أمل الطاير بخير، وهيقوم بالسلامة إن شاء الله، والغناء كان بقصد خروجه من جو المرض والنفسية، ولأن الأغنية من كلماته".

ومن بين الانتقادات التي تعرض لها طارق الشيخ: " يا طارق سمعه قرآن، علشان لو مات ميبقاش آخر حاجة سمعها الكلام ده، ربنا يحسن ختامنا أجمعين"، "يعني على فراش الموت وأنت بدل ما تقرأ قرآن بتغني"، "يا باشا الراجل في حتة وأنت في حتة تانية خالص، ربنا يصلح حالك ويشفيه"، "لا حول ولا قوة إلا بالله يا عم اقرأ قرآن للراجل لعل الله يشفيه".

وكان الفنان طارق الشيخ، حرص على زيارة الشاعر الغنائي أمل الطائر في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرا.

ونشر الشيخ، فيديو وهو يغني له أغنية (حاليًا بالأسواق)، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "عمي أمل الطاير.. يا رب يتم شفاك على خير".

وخضع الشاعر الغنائي أمل الطائر للعلاج في الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات، بعد خضوعه، الثلاثاء الماضي، لجراحة جديدة في القدم، إثر معاناته من القدم السكري، وذلك تحت الملاحظة المشددة في العناية المركزة بالمستشفى، ودخوله مرحلة الغيبوبة.

زوجة الشاعر الكبير كشفت عن تفاصيل حالته بعد الجراحة، وعبر صفحته في موقع فيسبوك كتبت: "أمل عمل العملية إمبارح لكن رجع العناية المشددة تاني، أنا بطمن كل اللي بيحبوه وبيسألوا عليه هنا على صفحته لأني مش بقدر أرد على كل الرسائل والاتصالات، أمل يفوق وبيرجع تانى، أشكركم جميعا على حبكم له دعواتكم".

الشاعر الغنائي أمل الطائر نقل الأحد الماضي، إلى مستشفى المنيل التخصصي، ووصفت زوجته حالته الصحية بالحرجة جدا.

وعانى الشاعر الكبير على مدار العام الماضي من عدة أزمات صحية إثر إصابته بالقدم السكري، إذ تم تركيب قسطرة وبالون تسليك شرايين القدم في مارس الماضي، وأصيب قبل ذلك جلطات بالمخ، وسيولة الدم، وخضع لعملية جراحية.

ويُعد أمل الطائر من رواد كتابة الأغنية الشعبية، حيث كتب ما يزيد عن الـ 700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته: نار، نظرة، بيني وبينك، أفرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، عبدالباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وآخرون.