فيديو| طارق الشيخ يُغني للشاعر أمل الطائر في المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان طارق الشيخ، على زيارة الشاعر الغنائي أمل الطائر في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرا.

ونشر الشيخ، فيديو وهو يغني له أغنية (حاليًا بالأسواق)، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "عمي أمل الطاير.. يا رب يتم شفاك على خير".

وخضع الشاعر الغنائي أمل الطائر للعلاج في العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعد خضوعه، الثلاثاء الماضي، لجراحة جديدة في القدم، إثر معاناته من القدم السكري، وذلك تحت الملاحظة المشددة في العناية المركزة بالمستشفى، ودخوله مرحلة الغيبوبة.

زوجة الشاعر الكبير كشفت عن تفاصيل حالته بعد الجراحة، وعبر صفحته في موقع فيسبوك كتبت: "أمل عمل العملية إمبارح لكن رجع العناية المشددة تاني، أنا بطمن كل اللي بيحبوه وبيسألوا عليه هنا على صفحته لأني مش بقدر أرد على كل الرسائل والاتصالات، أمل يفوق وبيرجع تاني، أشكركم جميعا على حبكم له دعواتكم".

الشاعر الغنائي أمل الطائر نقل الأحد الماضي، إلى مستشفى المنيل التخصصي، ووصفت زوجته حالته الصحية بالحرجة جدا.

وعانى الشاعر الكبير على مدار العام الماضي من عدة أزمات صحية إثر إصابته بالقدم السكري، إذ تم تركيب قسطرة وبالون تسليك شرايين القدم في مارس الماضي، وأصيب قبل ذلك جلطات بالمخ، وسيولة الدم، وخضع لعملية جراحية.

ويُعد أمل الطائر من رواد كتابة الأغنية الشعبية، حيث كتب ما يزيد عن الـ 700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته: نار، نظرة، بيني وبينك، أفرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه، وغيرها.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، عبدالباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وآخرون.