محمد رمضان يرد على وصف حسين فهمي له بـ"الواد التقيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رد الفنان محمد رمضان على كلام الفنان حسين فهمي بعد وصفه له بـ"الواد التقيل".

وكتب رمضان، عبر حسابه على إنستجرام: "النجم الكبير حسين فهمي.. أعتز بشهادتك وبأنك ضد التفرقة العنصرية، لكي تُهدي لقب الواد التقيل، لصاحب بشرة سمراء.. أعوذ بالله من كلمة أنا".

وكان الفنان حسين فهمي، قال في تصريحات صحفية عن محمد رمضان: "موهوب، وقدر يجمع جمهورًا رائعًا وكبيرًا حواليه، وبقوله يا واد يا تقيل".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية، أغنية: "ثابت" كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس.

وكان آخر أعمال محمد رمضان الدرامية، مسلسل"موسى" بطولة: "سمية الخشاب، سيد رجب، ورياض الخولي"، ومن إخراج محمد سلامة.