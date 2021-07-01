أحمد الفيشاوي يشاهد فيلم "مش أنا" بصحبة الإعلامي عمرو أديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على مشاهدة فيلم "مش أنا" بصحبة الفنان تامر حسني والإعلامي عمرو أديب.

ونشر الفيشاوي، صورا تجمعه بتامر وأديب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إمبارح حضرنا فيلم (مش أنا) وانبسطنا جداَ.. وأنا فرحت إني قابلت أصدقاء عمري تامر حسني البطل الفولاذي والمنتج الفنان أحمد الدسوقي وكمان أنا وعمرو أديب خدنا بعض بالحضن".

فيلم "مش أنا" يعرض بجميع دور العرض السينمائي، وهو بطولة: تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، حجاج عبدالعظيم، وغيرهم.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر"، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".