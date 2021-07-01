بالصور – نادين نسيب نجيم: “شو بها زهرة؟”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

تشوّق الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور لها من كواليس تصوير مسلسل “صالون زهرة”.

وفي هذا المجال، نشرت سلسلة صور لها عبر “إنستغرام”، وعلّقت عليها بالقول: “شو بها زهرة دايق خلقها؟”. تستعد الشركة أوائل شهر آب المقبل لإطلاق مسلسل “صالون زهرة” عبر منصة شاهد Vip.

وقد بدأ فريق العمل التصوير منذ أسابيع قليلة ويتألف من 15 حلقة كتابة ندين جابر وإخراج جو بو عيد.

العمل بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار بالمشاركة مع مجموعة من الممثلين نذكر منهم طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي ابي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال، لين غرّة وغيرهم.