“الثمانية”.. معالي المستشار تركي آل الشيخ يكشف أبطال وعناصر مسلسله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، معالي المستشار تركي آل الشيخ، النقاب عن بداية تصوير المسلسل الدرامي الأول من تأليفه تحت عنوان “الثمانية”، من إخراج أحمد مدحت وبطولة آسر ياسين وخالد الصاوي وهشام سليم وغادة عادل ومحمود البزاوي وريم مصطفى ومحمود علاء (جامايكا) ومنذر رياحنه ومصطفى البنا، وعدد كبير من النجوم العرب والعالميين، وفق ما بيّن في منشور عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضح معالي المستشار استعانته “بالسيناريست القدير عمرو سمير عاطف لمساعدته في الانتهاء من السيناريو وفي كتابة الحوار باللهجة المصرية.

وأضاف معالي المستشار “آل الشيخ”: “في اطار دعمي لأبناء بلدي استعنت بالممثل السعودي خالد صقر للقيام بأحد الادوار الهامة وبالممثل وضاح سوار من البحرين الشقيقة”.

ولفت “آل الشيخ” إلى اختياره “مهندس الديكور الفنان القدير محمد عطية ومصممة الملابس الرائعه مني التونسي”، مضيفاً: “حتى نستطيع إن نواكب التطور الرهيب في صناعة المسلسلات قررت أن اعتمد على عناصر أجنبية تُعد الأفضل في مجالها للوصول إلى مستوي عالي من التقنية فاستعنت بمدير التصوير العالمي Tómas Örn Tómasson الذي عمل في اعمال كبيرة مثل فيلمي Pacific Rim وArctic، كما استعنت بمهندس الصوت Bill Dinnelly الذي عمل في اعمال مثل فيلمي Godzila وAquaman.

وأشار معاليه إلى استعانته بشركة عالمية من أكبر الشركات في مجال الغرافيكس و الخدع وغيرها من عناصر تنفيذ المعارك والتفجيرات وبخبراء في المكياج.

وأعلن تركي آل الشيخ أن “الثمانية” سيُعرض على قنوات “أم بي سي” mbc ومنصة “شاهد”.