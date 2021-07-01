شيرين عبد الوهاب تتجاوز أزمتها وتعد جمهورها بمفاجأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، تجاوز أزمة التسجيلات المسربة الأخيرة حيث حرصت على تهنئة الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 حزيران (يونيو)، بطريقتها الخاصة.

ونشرت شيرين، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، مقطع فيديو لها طهرت فيه وهي تغني إح\ى أغانيها الوطنية، وعلقت عليه قائلة: “كل سنة واحنا عايشين تحت ظل أب ورئيس عظيم، كل سنة وكل المصريين بخير، وأنا محضرالكم مفاجأة كبيرة كمان يومين إن شاء الله حتفرحوا بيها بالمناسبة دي”.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب، قد تعرضت لأزمة وخلافات الأيام الماضية بعد تسريب صوتي، لوالد زوجها الفنان حسام حبيب، تحدث من خلاله عن نية ابنه بالزواج عليها سرًا.

وأثار التسجبل الصوتي المسرب جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ بعض رواد السوشيال ميديا يتداولون هذا التسريب المنسوب لوالد حسام حبيب، يتحدث خلاله عن علاقة ابنه بزوجته شيرين عبدالوهاب، والتي تزوجها منذ ما يزيد على عامين تقريبًا، ويكشف والد حسام حبيب خلال التسريب المنسوب إليه، عن وجود خلافات بين نجله وزوجته ووالدتها.