فسّروها خطأ.. شريهان تكشف حقيقة وصفها لحسام حبيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن غردت النجمة شريهان من خلال صفحتها الخاصة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» عن الفنان حسام حبيب، والتي وضع لها البعض تفسيرات مختلفة ومتداخلة، حيث وجهت كلامها لـ«حبيب» في التدوينة، قائلةً: «الرجولة أفعال وليست أقوال»، ليتفاعل الجمهور معها ظنًا منهم أنها توجه نصيحة لحسام حبيب بأن يتصرف بأفعال ولا يكتفي بالكلام فحسب.

وتفاعل الجمهور مع تغريدة شريهان وتفسيراتهم الكثيرة لها دفعها للتغريد مرة أخرى لتفسر ما كانت تقصده من تغريدتها الأولى، حيث كتبت: «أصف حسام حبيب بالرجولة، هذا وصف وليست نصيحة، حماكم ربي بعينه التي لا تنام».

وكان الفنان حسام حبيب قد وجه رسالة لها من خلال صفحته الخاصة على موقع «إنستغرام»، ردًا على تغريدتها الأولى، حيث نشر صورة لها وعلق عليها قائلا: «أيقونتنا كلنا نحبك».

وجاء ذلك بعد الأزمة الكبيرة التي حدثت لحسام حبيب وزوجته، والتي بدأت بانتشار تسريبات صوتية مسربة لوالد حسام حبيب يسيء فيها لشيرين ويكشف عن نية ابنه بالاستيلاء على أموالها وأنها منحته توكيلا رسميا.

بعدها نشرت شيرين تسجيلا صوتيا عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر» نفت ما قاله حماها، وشكرت زوجها وتجاهلت والده تماما، كما ظهر أيضا حسام حبيب في فيديو، وسخر فيه مما قاله والده وعبّر عن حبه لشيرين، وأنه تزوجها وهي نجمة كبيرة .

وتوعد حسام حبيب بمقاضاة المتسبب في تسريب هذا الفيديو، محذرا إياه قائلاً: «مصر فيها قانون».