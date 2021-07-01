دعوى قضائية ضد هاني شاكر ووزيرة الثقافة في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقام الدكتور عادل نعيم، الأستاذ المتفرغ بكلية التربية النوعية، وعضو نقابة الموسيقيين المصرية، دعوى قضائية ضد وزيرة الثقافة بصفتها، ورئيس اتحاد النقابات الفنية، والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بشكل عاجل قبل تاريخ 30 تموز (يوليو)، بسبب عدم إجراء الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لنقابة المهن الموسيقية.

تأتي الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إجراء القرعة لإسقاط عضوية نصف أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، والإعلان عن موعد إجراء انتخاب أعضاء بدلاً منهم، وفي الموضوع إلغاء هذا القرار مع ما يترتب عليه من آثار وتنفيذ الحكم الصادر بمسودته الأصلية وبدون إعلان.

ومن جانبه قال مصطفى المراغي محام بالنقض المسؤول عن القضية في تصريحات صحافية، إن المحكمة حددت يوم 11 تموز (يوليو) الجاري للجلسة الأولى، لأن ما تفعله النقابة يتعارض مع قانون 103 لعام 1987، فيجب أن يتم إسقاط ستة أعضاء من النقابة، ولكنهم رفضوا إجراء عملية انتخابية بحجة أن هذا القانون تم إلغاؤه.

وأرسل اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، منذ 15 يوماً، خطابًا موجهًا لنقابة المهن الموسيقية للاستفسار عن موعد التجديد النصفي للنقابة أسوة بباقي النقابات المهنية الفنية، إلا أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر تجاهلت خطاب اتحاد النقابات الفنية، ولم ترد عليه، ولم تحدد حتى الآن موعدًا لإجراء الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لـ«الموسيقيين».

وعن الوضع القانوني فإنه في حال عدم إبلاغ اتحاد النقابات الفنية بموعد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن الموسيقية، قد يؤدي ذلك لحل مجلس «الموسيقيين».