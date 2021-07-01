صباح الجزائري تكشف تفاصيل إصابتها بانهيار عصبي.. بعد إبعادها عن الفن لـ10 سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة السورية، صباح الجزائري، تفاصيل إصابتها بانهيار عصبي، بعد إبعادها عن الفن رغماً عنها لمدة 10 سنوات، بعد زواجها من اللبناني رباح التقي.

وقالت الجزائري، في مقابلة إذاعية، إنها سافرت مع زوجها إلى لبنان، وقرر القائمون على الفن وقتها إبعادها تماماً، وعندما يسأل عنها أحد يقال له إنها لم تعد موجودة، وبالتالي لم تكن تعرض عليها أي أعمال فنية.

وأضافت النجمة السورية أن البعض كان يعتقد أنها ابتعدت بإرادتها، لكن الحقيقة أنها تم إقصاؤها عمداً دون أن تعرف السبب وراء ذلك، موضحة أنه خلال هذه الفترة كانت تبكي كثيراً، وشعرت بالدمار وانهارت للغاية بسبب بعدها عن الفن.

وحول مشاركتها بمسلسل “الكندوش”، خلال شهر رمضان الماضي، قالت الجزائري إن كل الفنانين بالعمل تعبوا للغاية، وبذلوا مجهوداً كبيراً، لكن خلاف المخرج والمؤلف كان خطأ، وكان من الضروري ألا يظهر للعلن.

وأكدت الجزائري أنهم خلال العمل كانوا يطالبون باختصار المشاهد أثناء التصوير، وقص هذا الحوار الطويل، لكن لم يسمعهم أحد وبالتالي خرجت النتيجة ككل سيئة، لافتة إلى أنهم يقومون بتصوير الجزء الثاني حالياً، ويحاولون أن يخرج بشكل أفضل.

وأشارت الجزائري إلى أنها طلبت للعمل بالسينما في مصر، لكنها رفضت الوجود هناك، وأصرت على البقاء بسوريا، خاصة أنهم طلبوا منها تغيير اسمها واحتكارها لعدة أعوام، مشددة على أنها ليست نادمة على عدم اقتحام مجال السينما بمصر.

وأوضحت صباح الجزائري أنها وافقت على مشاركة الفنان دريد لحام بفيلم “دمشق حلب”، لأنه زميل مثل أي زميل ولا توجد قطيعة بينهما، لافتة إلى أنها انزعجت من حديثه عن زواجهما بالسر لفترة من الزمن.