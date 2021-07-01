محمد رشاد يطرح أغنية “أنا مش شمتان”.. هل يقصد مي حلمي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ أن وقع الانفصال بين النجمين المصريين محمد رشاد ومي حلمي، وعادة ما يثيران الجدل بانتظار أحدهما خطأ الآخر، ليخرج أيٌّ منهما سريعاً ويشمت في الآخر، ويستمر هذا المسلسل المثير للجدل حتى الآن.

واستضافت، مؤخراً، الإعلامية مي حلمي نجم منتخب كرواتيا ولاعب نادي إشبيلية، إيفان راكيتيتش، وأجرت معه حواراً حول أهم النجوم في العالم، وفي الوطن العربي من وجهة نظره، حيث إنه اختار ميسي عالمياً، ورياض محرز عربياً، ما أغضب الجمهور المصري لعدم اختيار محمد صلاح.

وبعد نشر لقطات من حوار حلمي مع راكيتيتش، انفجر الجمهور غضباً من الإعلامية المصرية، بسبب عدم الجدل مع اللاعب الكرواتي حول أن محمد صلاح أفضل لاعب في العالم والوطن العربي، ودشّن محبو محمد صلاح هاشتاغات تؤيده، وتعادي مي حلمي.

وخرج طليق مي حلمي، المطرب محمد رشاد، معلقاً في ظل الجدل الذي يشغل رواد “السوشيال ميديا”، معلناً عن أغنيته الجديدة بعنوان “أنا مش شمتان”، التي سرعان ما ربطها الجمهور بأزمة طليقته مي حلمي مع الجمهور الكروي المصري، حتى إن البعض علّق بأن رشاد استغل الأزمة ليخرج شامتاً في طليقته.

وشارك محمد رشاد متابعيه مقطع فيديو وهو يوجه كلامه لشخص ما ويقول: “أنت حاسس أني أنا شمتان.. أنا هقولك” ليغني بعدها منشداً: “أنا مش شمتان لكن من حقي أني أنا أفرح إنك زعلان.. أول ما ندمت عرفت أنك زينا إنسان”.

وتوقع المتابعون أن رشاد يقصد بهذه الأغنية طليقته مي حلمي، وقال أحدهم: “ايه دا انت تقصد طليقتك شكلك مركز معاها بقت كل حاجة تعملها تبقى إنك تقصد بيها حد بعينه شكلها هتكسر الدنيا “، فيما عاتبته أخرى قائلة: “عيب اللي بيحصل ده انتوا مش أول ناس تنفصلوا.. عيب الناس شايفاك راجل محترم متقلش بنفسك أكتر من كدا وهي الله يسهلها والمظلوم فيكم ربنا يجيبله حقه لأن حقكم مش هيرجع باللي بتعملوه دا”.

وردّ رشاد عليها قائلاً: “انتي جاية تهبدي دي اغنيتي الجديدة اللي ياخدها على نفسه هو حر واللي يفهم حاجة براحته”.

واحتوى المقطع الخاص بمي حلمي على تصريح من إيفان راكيتيتش عن أفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعب عربي، حيث صرح بأن ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني هو أفضل لاعب في العالم، معقباً بأن رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري ولاعب نادي مانشستر سيتي، يعد أفضل لاعب عربي.

وأحدث هذا المقطع ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن غضبهم من مي حلمي، واللاعب الكرواتي، الذي فضل محرز على اللاعب المصري محمد صلاح.

وأكد متابعون أن محمد صلاح ليس اللاعب الأفضل عربياً فقط بل الأفضل عالمياً أيضاً، فيما أبدى البعض حالة من الغضب، بسبب هذا التصريح، وتحدث البعض أن مستوى محرز وصلاح واحد، وأنهما ثنائي كبير يفتخر بهما العرب.