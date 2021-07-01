نجمة Wonder Woman تضع طفلتها الثالثة.. وهذا اسمها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت نجمة “Wonder Woman” استقبالها طفلتها الثالثة عبر منشور لطيف على “إنستغرام”.

وكشفت النجمة غال غادوت (36 عاماً) لمتابعيها عن الخبر السعيد، من خلال صورة لطيفة تجمعها بأسرتها ومولودتها الجديدة وكشفت عن اسمها.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت “Wonder Woman”، في منشورها: “عائلتي الجميلة، لم يسعني أن أكون أكثر امتناناً وسعادة وإرهاقاً أيضاً، فجميعنا متحمسون للغاية للترحيب بدانييلا في أسرتنا.. أحبكم جميعاً وأتمنى لكم الصحة”.

بجانب المولودة الجديدة، ظهر في الصورة كل من غادوت وزوجها يارون فارسانو (46 عاماً)، وطفلتيهما مايا (3 أعوام)، وألما (9 أعوام)، وبدوا في غاية السعادة والتحمس باستقبال دانييلا.

يأتي هذا الخبر السعيد بعد مرور حوالي 3 أشهر من إعلان نجمة “Wonder Woman” خبر حملها لأول مرة، إذ أعلنت الخبر في مارس عبر “إنستغرام”، من خلال صورة مشابهة تجمعها بأسرتها، قبل إعلانها أنها فتاة خلال لقاء عبر الفيديو لبرنامج Live with Kelly and Ryan في شهر أبريل.

وعلى الصعيد الفني، جدير بالذكر أن أحدث أعمال غادوت “Wonder Woman 1984” حقق نجاحاً كبيراً، وحصل على لقب الأكثر مشاهدة لعام 2020.

كما يزدحم جدول غادوت بالعديد من الأعمال المنتظرة، بما في ذلك الجزء الثالث من سلسلتها “Wonder Woman”، وفيلم “Death in the Nile”، المقرر عرضه خلال شهر أكتوبر هذا العام.