من داخل الاستوديو وبلهجات مختلفة.. ديانا حداد تكشف عن تحضيرات أغانيها الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة اللبنانية، ديانا حداد، الجمهور بمقطع فيديو عبر خاصية “ستوري” في حسابها على “إنستغرام”، من داخل الاستوديو وهي توثق التحضيرات التي تقوم بها لأعمال غنائية في ألبومها الجديد.

وظهرت حداد في الفيديو رفقة الفنان والموزع الموسيقي العراقي حسام كامل، الذي بدا أنه متحمس للعمل معها بشكل كبير، والذي وصفها بأنها “ست البيت”، لترد عليه بقولها: “لأ مش ست البيت.. لأ كتير هيك”، وسط ضحكات متبادلة بينهما.

وتابع كامل، قائلاً إنه جرى التحضير لأعمال غنائية مختلفة اللهجات، حيث وصفها بقوله: “الأعمال اللي هتسمعوها ميكس يجنن”.

وأكد أنه جرى العمل على أغانٍ خليجية ولبنانية وعراقية ومغربية، لتؤكد ديانا حداد أنه تم العمل على أغانٍ خليجية أيضاً، وتحديداً “سعودية”.

وعقبت، قائلة: “كتير متحمسة وكتير متفائلة.. وانت منور السناب عندي.. يلا يا أحلى فولورز أحلى منشن”.

ومؤخراً، استطلعت ديانا حداد رأي جمهورها بشأن إعادة توزيع إحدى أغانيها الناجحة، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها في “إنستغرام”، ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً باللون الذهبي، وتقف بجوار عددٍ من “الخيول”، وقالت إنها تريد رأي جمهورها في إعادة أغنية قديمة لها كانت قد طرحتها في وقت سابق، وحظيت بنجاح كبير حينها، حيث طلبت تعليقات المتابعين للاختيار من بينها.

وكتبت ديانا، قائلة: “لو حبيت أجدد أغنية من أغنياتي اللي حققوا نجاح كبير.. شو برأيكم أختار.. تعليقاتكم الحلوة”.

ومما جاء في تعليقات المتابعين: “قالت ديانا وضيفي عليها مقطع جديد كتير حلوة هالغنية”، وقال آخر: “أهل العشق.. غلطتي سوء اختياري.. من غبت”، وتابع ثالث: “ساكن.. أمانيه.. شاطر.. واكتر من كده أغاني ناجحة نجاح ساحق بصراحة مش دول بس”.