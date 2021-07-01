أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 1 يوليو 2021.. فرصة للبيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الخميس 1 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، الخميس، إلى مستوى 7666 دينارا (57.08 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 6708 دينارا (49.49 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، نحو 5749 دينارا (42.81 دولار)

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4472 دينارا (33.30 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 3833 دينارا (28.54 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سجل سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، اليوم الخميس، إلى نحو 238.405 ألف دينار (1775 دولارا).

وزاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) سجل، إلى نحو 53.662 ألف دينار ( 399.55 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات الخميس، وسط مخاوف إزاء سلالة "دلتا" الأكثر عدوى من فيروس كورونا.

وزادت جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، قبل بيانات الوظائف الأمريكية التي تعتبر عاملا مهما في توقعات سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1776.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1776.50 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول إنه في حين ينتاب القلق السوق بشأن رفع أسعار الفائدة في ظل التطلع لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، تلقت أسعار الذهب دفعة من انتشار سلالة "دلتا" على مستوى العالم.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر أن يصدر، الجمعة، لاستقاء مؤشرات على الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي.

ويؤدي رفع المركزي الأمريكي، لأسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، مما يقلص جاذبيته.

وقال كريستوفر والر أحد محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه "شديد التفاؤل" بشأن الاقتصاد وإن البنك المركزي قد يبدأ رفع أسعار الفائدة في العام القادم.