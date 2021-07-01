شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يعبر عن سعادته لحضور فيلم "مش أنا".. ويصف تامر حسنى بالفولاذى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الفنان أحمد الفيشاوى عرض فيلم "مش أنا" برفقة الفنان تامر حسنى الذى قام ببطولة الفيلم، والإعلامى عمرو أديب، مشيرا إلى أنه شعر بالسعادة الشديدة من مشاهدة الفيلم، قائلا "امبارح حضرنا فيلم مش أنا وانبسطنا جداََ وأنا فرحت إنى قابلت أصدقاء عمرى تامر حسنى البطل الفولاذى والمنتج الفنان أحمد الدسوقى وكمان أنا وعمرو أديب خدنا بعض بالحضن".

ونشر الفيشاوى صور عبر حسابه الرسمى بإنستجرام وعلق عليها "إمبارح حضرنا فيلم مش أنا وانبسطنا جداََ وأنا فرحت إنى قابلت أصدقاء عمرى تامر حسنى البطل الفولاذى والمنتج الفنان أحمد الدسوقي وكمان أنا وعمرو أديب خدنا بعض بالحضن فى ليلة من الحب و الود وأكيد السينما".



أحمد الفيشاوى وتامر حسنى



أحمد الفيشاوى وعمرو أديب



أحمد الفيشاوى

واستطاع فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى تصدر شباك التذاكر المصرى هذا الأسبوع، إذ حقق إيرادات اقتربت من 10 ملايين جنيه فى الأسبوع الأول له فى دور العرض، حيث انطلق يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو الماضى، فى مصر والدول العربية.

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم اياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

واحتفل تامر حسنى بالعرض الخاص للفيلم يوم الأسبوع الماضى، بحضور عدد من نجوم الفن على رأسهم مصطفى قمر، على ربيع، حمدى الميرغنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، سامو زين، محمد ثروت، أمير صلاح الدين، إلهام عبد البديع، تامر فرج وزوجته، الإعلامية بسمة وهبة المخرج أحمد صقر الفنان أحمد ثابت، المنتج هانى محروس، الموزع توما، والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع.