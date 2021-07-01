شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض فيلم "موسى" فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجهة المنتجة لفيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار، وإخراج بيتر ميمى، طرحه فى السينمات بموسم عيد الأضحى المقبل، ويضع مخرج العمل حاليا اللمسات النهائية لمونتاج ومكساج الفيلم ليكون جاهز للعرض.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "موسى"، قد طرحت التريلر الجديد، من إخراج وتأليف بيتر ميمي، حيث يقدم الفيلم أول قصة روبوت في السينما العربية من خلال طالب في كلية هندسة يخترع روبوتا ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

في التريلر يظهر الروبوت موسى بمشاهد أكشن ومعارك ومغامرات، حيث يخرج من قلب النيران، ويعدو أعلى سطح قطار، ويتعلق بسيارة مسرعة، وإضافة لتكوين هيئة الروبوت المتقنة، فإن أحد أهم عوامل الإبهار في الصورة أن معظم هذه المشاهد نهارية، وهو عكس ما يتجه له مصممو خدع الجرافيك في أفلام عالمية مشهورة، حيث يفضلون تقديم شخصيات الجرافيك في مشاهد ليلية أو بإضاءة منخفضة لإخفاء معالم الشخصية التي يظهر اصطناعها مع الحركة واختلاف زوايا الضوء، بينما يظهر موسى وهو يتحرك بخفة أقرب ما يكون للأجسام الطبيعية.

فيلم "موسى" بدأ تصويره أكتوبر الماضي بعد عامين من التحضير والكتابة، لكنه توقف نظراً لانتشار جائحة كورونا، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى، ويشهد الفيلم التعاون الثاني على التوالي بين بيتر ميمي وإياد نصار بعد فيلم "كازابلانكا" الذي حقق إيرادات تجاوزت الـ80 مليون جنيه.

ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله.