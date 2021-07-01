اليوم انطلاق مهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من الظهران: ينطلق اليوم الخميس مهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة، والذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، بدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة السعودية، وذلك بحضور عدد من منتجي الأفلام والنجوم المحليين والخليجيين والعالميين.

وتعرض هذه الدورة التي تستمر 7 أيام، عددا ً من الأفلام السعودية التي تتنافس على نيل جوائز المهرجان من خلال مجموعة من الأفلام التي تصل إلى 36 فيلما سعوديا ما بين أفلام مرشحة للنخلة الذهبية، وأفلام موازية قصيرة وطويلة، و21 فيلما خليجيا لتعزيز الترابط الفكري والمعرفي، وخلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام.

ويتضمن المهرجان عرض سينما الصحراء في عمل فني تفاعلي مستوحى من جبل طويق بأصالته ورسوخه، إضافة إلى إصدار كتاب بعنوان “السينما والصحراء ودليله”، يجمع بحوثا ومقالات ودراسات، ولقاءات مع الرحّالة والمصورين الذين وثّقوا جماليات الكتاب.

مدير المهرجان أحمد الملا وبجانبه مدير البرامج في إثرا أشرف فقيه

تكريم رواد السينما

و سيكرم المهرجان الكاتب السينمائي والناقد والمخرج والمنتج السعودي، ورئيس الإنتاج السابق في المعهد البريطاني للأفلام (BFI) مأمون حسن والمخرج والمنتج البحريني والرائد في صناعة الأفلام، الدكتور بسام الذوادي تقديرا لمسيرتهما الفنية الكبيرة .

الدوسري والكلثمي رؤساء اللجان

تم اختيار ثمان متخصصين في مجال صناعة السينما وكتابة السيناروي في لجنتي تحكيم على النحو التالي: لجنة تحكيم مسابقة السيناريو وتضم كلا من ( الكاتب سعد الدوسري رئيسا ، رجا ساير المطيري ، محمد البشير) فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة المهرجان كلا ً من ( الفنان والمخرج علي الكلثمي رئيسا ً ، كوثر بن هنية ، بشرى ، منذر الرياحنة، ديبورا يونغ )

بث عبر النت

فرضت جائحة كورونا العام الماضي بث المهرجان عبر موقع المهرجان الإلكتروني ، وكانت فرصة للجمهور بشكل عام للإطلاع على جديد السينما السعودية ، وسيستمر هذا العام أيضا ً البث واقعي والإفتراضي المباشر اليومي طيلة سبعة أيام متواصلة عبر المنصة الإلكترونية بالتوازي مع البرنامج الواقعي في مركز الملك عبد العزيز إثراء.

ندوات وكتب سينمائية

كما سيقدم المهرجان 4 ورش تدريبية في مختلف المجالات السينمائية، إضافة إلى 3 ندوات ثقافية، ي إضافة إلى نشر 6 كتب، تشمل كتبا مطبوعة ونسخا رقمية ضمن مسار الإصدارات المعرفية لهذا العام، ويشارك العديد من النقاد العرب في هذه الندوات مثل اللبناني محمد رضا والجزائري عبدالكريم القادري والصحفية والناقدة السينمائية علا الشيخ .

هالة خليل وهناء العمير مدربتان

يقدم المهرجان للسينمائيين الشبان ورشة بعنوان “معمل لتطوير السيناريو”، تقدمها كل من المدربة هالة خليل، وهي مخرجة مصرية وكاتبة سيناريو لها عدد من الأفلام مثل قص ولزق ونوارة وأحلى الأوقات عرضت العديد من أعمالها في مهرجانات عالمية وتوّجت بجوائز عديدة، والمدربة هناء العمير، وهي مخرجة سعودية وناقدة سينمائية، لها عدد من الأعمال الناجحة كفيلم أغنية البجعة ومسلسل وساوس و عدة أفلام قصيرة ونالت عنها جوائز مهمة.

وتستعد المخرجتان من خلال هذه الورشة لتسخير خبراتهما طوال فترة المهرجان في تدريب ومناقشة وتهيئة المشاريع السينمائية القادمة.

سوق إنتاجية ضخمة

“سوق الإنتاج” هذا العام يضمّ 24 شركة إنتاج محلية وعربية وعالمية، ستستقبل مشاريع الأفلام الطويلة خلال فترة المهرجان؛ لتمنحها فرصة التمويل للتطوير أو الإنتاج، ويأتي هذا المسار امتدادا لرؤية المهرجان ليكون حلقة الوصل، ومنصة تعاقدية لدعم القطاع، وحافزا رئيسيا لازدهار صناعة الأفلام في المملكة.

يذكر مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) إحدى دور إنتاج الأفلام الرائدة في السعودية، حيث أنتج 20 فيلما حصلت على 15 جائزة محلية وعالمية، ويقدم المركز دعما لصناعة الأفلام في المملكة، وهو الأمر الذي أدّى إلى ظهور العديد من الإنتاجات التي نالت الأوسمة والجوائز من مهرجانات أفلام محلية وعالمية.

جوائز المهرجان

النخلة الذهبية لأفضل فيلم طويل وجائزتها 75 ألف ريال .

النخلة الذهبية ألفضل فيلم قصير وجائزتها 30 ألف ريال

النخلة الذهبية ألفضل فيلم وثائقي وجائزتها 30 ألف ريال

النخلة الذهبية لأفضل ممثل وجائزتها 25 ألف ريال

النخلة الذهبية ألفضل ممثلة وجائزتها 25 ألف ريال

النخلة الذهبية لأفضل موسيقى وجائزتها 25 ألف ريال .

النخلة الذهبية لأفضل تصوير وجائزتها 25 ألف ريال.

جائزتا المهرجان الخاصتان