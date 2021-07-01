شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمسرح يحيى الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو بساحة الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، بالذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، حيث غنت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر غنيم، فى تمام الساعة الثامنة أمس الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021 بساحة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية مجموعة من أروع الأغانى الوطنية المتميزة، والحفل أقيم تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

استهل الحفل بكلمة للمخرج شادى سرور مدير مركز الهناجر للفنون، ثم السلام الجمهورى، قدمت المطربة أنغام مصطفى، مصر التى فى خاطرى، يا أقوى من الزمان، وأحمد محسن بلدى أحببتك، أهو دة اللي صار، ثم شاركت الفنانة فاطمة عادل، دولا مين، وبهاء الطمباري، أحلف بسماها وترابها،عاش اللي قال، كما غنت المجموعة أغنية الحدود، وطني الاكبر - وقد لاقي الحفل إقبالا جماهيريا ملفتا وتجاوبا من جمهور الحاضرين.

حضر الحفل المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنان هاني كمال، المخرج شادى سرور، الصحفي محمد بهجت، الفنانة ياسمين موافي، الشاعر عماد عبد المحسن،الصحفية منيرة غلوش وقد تم الحفل مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على الجمهور.