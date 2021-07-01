شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يستقر على اسم فيلمه الجديد ويبدأ تحضيراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر النجم أحمد حلمى على الاسم المبدئى لفيلمه الجديد "إكس"، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ويتكتم صناعه على التفاصيل، ويقوم حلمى بجلسات عمل مع صناع الفيلم استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى.

وكان آخر ظهور لـ أحمد حلمى، مشاركته فى مسلسل "الاختيار 2" حيث ظهر كضيف شرف فى الحلقات الأخيرة من العمل، وجسد مشهدا لم تتجاوز مدته 5 دقائق، لكنها كانت دقائق اعتبرها البعض من العظمة والبراعة والتجسيد الرهيب للمشاعر، فهو الأب الذى استشهدت ابنته، على أيدى عناصر الجماعات الإرهابية، التى روعت الشعب المصرى.

يذكر أن آخر أفلام أحمد حلمى فى السينما هو "خيال مآتة" الذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامى مغاورى ومحمود الليثى، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.