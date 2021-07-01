شكرا لقرائتكم خبر عن "مش أنا" يتصدر شباك التذاكر ويقترب من 10 ملايين جنيه فى أسبوعه الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى تصدر شباك التذاكر المصرى هذا الأسبوع، إذ حقق إيرادات اقتربت من 10 ملايين جنيه فى الأسبوع الأول له فى دور العرض، حيث انطلق يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو الماضى، فى مصر والدول العربية.

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم اياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.



تامر حسنى

واحتفل تامر حسنى بالعرض الخاص للفيلم يوم الأسبوع الماضى، بحضور عدد من نجوم الفن على رأسهم مصطفى قمر، على ربيع، حمدى الميرغنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، سامو زين، محمد ثروت، أمير صلاح الدين، إلهام عبد البديع، تامر فرج وزوجته، الإعلامية بسمة وهبة المخرج أحمد صقر الفنان أحمد ثابت، المنتج هانى محروس، الموزع توما، والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع.

يذكر أن آخر أفلام تامر حسنى "الفلوس" الذى تم عرضه في ديسمبر من عام 2019، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، وشارك في بطولته زينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.